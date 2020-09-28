16 людей загинули через аварію на шахті у Китаї. На вугільній копальні сталася пожежа. Через викид чадного газу у пастці опинилися сімнадцятеро гірників. Один з них вижив - він у лікарні в критичному стані.

Розслідування причин трагедії триває. Схожі випадки на шахтах у Китаї не рідкість.

Адже на таких підприємствах часто не дотримуються вимог техніки безпеки.