Пожежа на шахті у Китаї: поліція розслідує причини трагедії [ Редактировать ]
16 людей загинули через аварію на шахті у Китаї. На вугільній копальні сталася пожежа. Через викид чадного газу у пастці опинилися сімнадцятеро гірників. Один з них вижив - він у лікарні в критичному стані.
Розслідування причин трагедії триває. Схожі випадки на шахтах у Китаї не рідкість.
Адже на таких підприємствах часто не дотримуються вимог техніки безпеки.
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