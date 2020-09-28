Час збирати гриби. Чимало українців вирушають до лісу на так зване "тихе полювання". Адже нині саме розпал сезону. Хтось запасається для себе, а хтось непогано заробляє на продажу.

Чи багато грибів цього року? Та скільки вони коштують - дізналася Сніжана Сидорук.

Кошик є, ножа маємо. На тихе полювання вирушаємо.

Збирати гриби їдемо з Сергієм Охочим. Він грибник зі стажем. А ще знає волинські ліси. Він - лісничий.

У зв'язку з браком вологи ті місця, от наприклад, де ми знаємо, що вони грибні місця - вони зараз в основному голі, а в місцях непередбачуваних - тобто, де більше вологи.

Хвилин п'ятнадцять в дорозі і ми на першій "грибній локації". Тут зустрічаємо місцевих грибників. Вони "полюють" з досвіта.

Білі, є там десь красноголовець. Он бачу - маленький. Там мо яка сироїжка є ше.

Віктор Назарчук, житель Берестяного:

А я щойно приїхав. - Щойно приїхали? - Да. - Грибів в лісі багато? - Можу показать.

Аби натрапити на дари лісу, досвідчений грибник Віктор Назарчук радить уважно дивитися під ноги. Гриби ростуть просто на дорозі.

Зрізати чи викручувати грибові ніжку вічна суперечка грибників. Віктор каже, треба брати так, щоб не пошкодити грибницю. Тоді гриби знову виростуть.

Ліпше їх викручувати. Коли викручуємо просто беремо і зчищаємо готовий гриб і все - можна ложити в корзину.

Тут у Цуманських лісах врожай цього року не надто щедрий, бо вересень без дощу. Тож і гриб, як кажуть місцеві, "не йде".

Сергій Охочий, лісничий Берестянського лісництва:

Дехто збирав по двісті і більше грибів червневих. Потім був певний період - липень місяць, серпень місяць - грибів як не було

А ось так виглядає результат нашого тихого полювання. Для того, щоб наповнити кошик білими грибами, нам знадобилося дві години.

Можна те тільки запастися на зиму, а ще й заробити - до двадцяти тисяч гривень.

Сергій Костючик, житель села Гораймівка:

Багато сушать - відправляють на Одесу. Так само єсть і заробіток, і харчування.

"Бізнес" роблять неподалік від лісу. За кілограм "білих" на стихійному ринку просять 150 гривень, за польські 80. Покупців вистачає.

Тільки-но підуть дощі лісівники прогнозують грибний бум. Та просять пам'ятати головне правило грибника: "Не знаєш гриба - не клади в кошик!".