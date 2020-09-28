Приложение Google Meet ограничит доступ к бесплатному пользованию видеооконференциями.

Об этом сообщает The Verge.

Во время запуска Google обещала, что до 30 сентября пользователи Google Meet могут пользоваться видеоконференциями без всяких ограничений бесплатно. С 30 сентября бесплатные видеозвонки будут ограничиватся 60 минутами.

Отмечается, что безлимитные видеоконференции продолжительностью до 300 часов будут доступными для пользователей платных пакетов G Suite и G Suite for Education.

Ранее мы писали, что Google запускает онлайн-обучение в университетах. В течении полугода студенты будут проходить онлайн-курсы, после чего смогут устроиться в ряд крупных компаний.