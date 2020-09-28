Популярное приложения для видеозвонков ограничивает доступ [ Редактировать ]
Приложение Google Meet ограничит доступ к бесплатному пользованию видеооконференциями.
Об этом сообщает The Verge.
Во время запуска Google обещала, что до 30 сентября пользователи Google Meet могут пользоваться видеоконференциями без всяких ограничений бесплатно. С 30 сентября бесплатные видеозвонки будут ограничиватся 60 минутами.
Отмечается, что безлимитные видеоконференции продолжительностью до 300 часов будут доступными для пользователей платных пакетов G Suite и G Suite for Education.
Ранее мы писали, что Google запускает онлайн-обучение в университетах. В течении полугода студенты будут проходить онлайн-курсы, после чего смогут устроиться в ряд крупных компаний.
по теме
В "Зоне 51" найден загадочный гигантский робот (видео)
Он исследовал территорию местности
В работе Google произошел сбой
В ряде стран пользователи столкнулись со сбоем в работе сервисов Google и Google Drive
Netflix начнет съемки видеооигровой документалки
Он расскажет о "золотом веке" гейм-индустрии
В Саудовской Аравии найдены странные доисторические следы
Древние остатки удивительно хорошо сохранились
Птичьи "разговоры": ученые поведали об общении пернатых
Диалекты птиц зависят от региона обитания