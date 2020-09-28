В Тернопольской области мужчина поджег себя в центре занятости [ Редактировать ]
В понедельник, 28 сентября, в Гусятине Тернопольской области 59-летний мужчина поджег себя в центре занятости.
Об этом сообщается на официальном сайте областного управления Национальной полиции.
Житель Гусятинского района пришел в центр с просьбой начислить пенсию, однако ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа работы.
"Этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег", – говорится в сообщении.
Работники успели потушить мужчину, но огонь повредил около 50% его тела.
Бригада скорой доставила пострадавшего в больницу.
Ранее сообщалось, что под Житомиром мужчина из-за ревности поджег сожительницу.
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