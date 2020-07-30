Под Житомиром мужчина из-за ревности поджег сожительницу [ Редактировать ]
В селе Давыдовка Хорошевского района Житомирской области 50-летний мужчина облил бензином свою сожительницу и поджег. Об этом 30 июля сообщает полиция Житомирской области.
29 июля в полицию поступило сообщение о госпитализации с ожогами 41-летней жительницы с. Давыдовки. Во время проверки полицейские установили, что сожитель потерпевшей облил ее легковоспламеняющимся веществом и поджег. Сейчас женщина в больнице, а мужчину полицейские задержали. Продолжается расследование.
Как оказалось, вечером между гражданскими супругами возник конфликт на почве ревности. В разгар ссоры "Отелло" облил свою гражданскую жену бензином. Она бросилась бежать, но сожитель бросил в нее спичку, и одежда вспыхнула.
Женщине удалось сбросить одежду, ей помогли в этом соседи. Медики диагностировали ожоги II степени 20% тела женщины. Мужчину задержали полицейские. Он был пьян.
Против него завели уголовное дело по ст. 15 (покушение на преступление) и ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что под Полтавой мужчина поссорился с женой и поджег себя.
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