В селе Давыдовка Хорошевского района Житомирской области 50-летний мужчина облил бензином свою сожительницу и поджег. Об этом 30 июля сообщает полиция Житомирской области.

29 июля в полицию поступило сообщение о госпитализации с ожогами 41-летней жительницы с. Давыдовки. Во время проверки полицейские установили, что сожитель потерпевшей облил ее легковоспламеняющимся веществом и поджег. Сейчас женщина в больнице, а мужчину полицейские задержали. Продолжается расследование.

Как оказалось, вечером между гражданскими супругами возник конфликт на почве ревности. В разгар ссоры "Отелло" облил свою гражданскую жену бензином. Она бросилась бежать, но сожитель бросил в нее спичку, и одежда вспыхнула.

Женщине удалось сбросить одежду, ей помогли в этом соседи. Медики диагностировали ожоги II степени 20% тела женщины. Мужчину задержали полицейские. Он был пьян.

Против него завели уголовное дело по ст. 15 (покушение на преступление) и ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что под Полтавой мужчина поссорился с женой и поджег себя.