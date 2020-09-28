В Киеве квартирант убил и расчленил хозяина квартиры [ Редактировать ]
В Киеве квартирант убил и расчленил хозяина квартиры. Инцидент произошел в Оболонском районе столицы, сообщают в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Так, 1 февраля 2020 возле залива "Собачье устье" рыбаки обнаружили голову человека, завернутую в полиэтиленовые пакеты. 9 марта 2020 на берегу этой же залива были обнаружены другие фрагменты человеческого тела, которые по экспертизе ДНК совпали с частью тела, найденной ранее.
"Правоохранители установили, что погибшим является местный житель 1947 года рождения. По результатам проведенного расследования по подозрению в причастности к убийству пенсионера был задержан его квартирант, 1983 года рождения", - говорится в сообщении.
Во время обысков в квартире потерпевшего, а также по адресу проживания подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к убийству.
По данным следствия, преступление произошло в декабре 2019 года в квартире потерпевшего. Для того, чтобы скрыть убийство, подозреваемый расчленил тело пенсионера, сложил части тела в пакеты и утопил в озере. После этого он продолжил пользоваться квартирой убитого мужчины под видом его внука, а сменил место жительства только после того, как родственники потерпевшего начали его разыскивать.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Следственные действия продолжаются.
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