Катастрофа АН-26: экспертизы ДНК пройдут в ускоренном режиме [ Редактировать ]
Специалисты отобрали 25 образцов ДНК у родственников погибших в авиакатастрофе АН-26 в Харьковской области. Экспертизы пройдут в ускоренном режиме за 14 дней. Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в ходе брифинга.
Все образцы, необходимые для проведения экспертиз, есть у экспертов. Мы от себя настаивали, чтобы экспертизы были проведены как можно скорее. Нам сообщили, что экспертизы могут быть проведены в сокращенном режиме, до двух недель. Экспертизы будут проводиться в городе Харькове.
Напомним, в пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.
Позже стало известно, что на месте трагедии погибли 26 человек, один умер в больнице, также одному курсанту удалось выжить.
по теме
Авіакатастрофа АН-26 на Харківщині: які версії розглядають правоохоронці
Очільник Харківщини пропонує слідчим зосередитися на одній версії катастрофи АН-26 - кого підозрює?
Авиакатастрофа под Харьковом: в МВД сообщили о жертвах
В пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа
Крушение Ан-26: как сейчас выглядит место катастрофы
В понедельник, 28 сентября, в сети опубликовали видео с места крушения военного самолета Ан-26
Навчальний політ став останнім для 20 курсантів Харківського національного університету
Ціла група майбутніх командирів літаків не повернулася з чергових навчань. Більшості з них було трохи за двадцять. Вони йшли до своєї мрії і любили небо, у ньому лишилися назавжди
Авіакатастрофа на Харківщині: чому впав військовий літак і що відомо про жертв трагедії
На місці авіакатастрофи знайшли тіла усіх курсантів. Втім, як говорять у Міноборони, останки жодного із загиблих ідентифікувати неможливо