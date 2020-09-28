По делу об авиакатастрофе военного самолета АН-26 в Харьковской области допросили более 40 свидетелей. Также назначены 26 судебно-медицинских экспертиз. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По состоянию на 28 сентября следователи ГБР провели ряд следственных действий, а именно:

осмотр места происшествия, в ходе которых выявлено значительное количество вещественных доказательств и 2 бортовых самописца (черные ящики);

обзор останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;

назначены 26 судебно-медицинских экспертиз;

изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;

в военной части изъяли документы по организации и проведению полетов;

допрошены в качестве свидетелей более 40 человек;

назначены 25 генетико-молекулярных экспертиз;

изъяты документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались в самолете;

подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров для дальнейшего обеспечения проведения генетически молекулярных экспертиз.

Отмечается, что после проведения всех экспертиз по идентификации погибших, их тела вернут родственникам в кратчайшие сроки. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.

Позже стало известно, что на месте трагедии погибли 26 человек, один умер в больнице, также одному курсанту удалось выжить.