Авиакатастрофа с Ан-26: по делу допросили более 40 свидетелей [ Редактировать ]
По делу об авиакатастрофе военного самолета АН-26 в Харьковской области допросили более 40 свидетелей. Также назначены 26 судебно-медицинских экспертиз. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
По состоянию на 28 сентября следователи ГБР провели ряд следственных действий, а именно:
- осмотр места происшествия, в ходе которых выявлено значительное количество вещественных доказательств и 2 бортовых самописца (черные ящики);
- обзор останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;
- назначены 26 судебно-медицинских экспертиз;
- изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;
- в военной части изъяли документы по организации и проведению полетов;
- допрошены в качестве свидетелей более 40 человек;
- назначены 25 генетико-молекулярных экспертиз;
- изъяты документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались в самолете;
- подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров для дальнейшего обеспечения проведения генетически молекулярных экспертиз.
Отмечается, что после проведения всех экспертиз по идентификации погибших, их тела вернут родственникам в кратчайшие сроки. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.
Позже стало известно, что на месте трагедии погибли 26 человек, один умер в больнице, также одному курсанту удалось выжить.
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