Автоконцерн Mercedes-Benz начал испытания супер-электрокара, который был создан на основе голливудского футуристического блокбастера "Аватар". Для проверки его возможностей была даже построена отдельная очень ровная дорога.

Об этом сообщает HEvCars.

Гиперкар VISION AVTR был презентован в январе 2020 года и оснащен аккумуляторной батареей емкостью 110 кВт/ч.

Она изготовлена из органических элементов на основе графена и не содержит редкоземельных элементов и металлов. Запас хода на полном аккумуляторе составляет 700 километров.

Отмечается, что дизайн электромобиля имитирует живое существо. В нее вместили подсветку всех элементов, а само движение автомобиля похоже на краба. Суперкар управляется биоджойстиком на центральной панели и с помощью жестов.

Ранее мы писали, что на аукционе в Абу-Даби продали эксклюзивный суперкар Pagani Zonda Aether более чем за 6 миллионов долларов.