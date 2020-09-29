Суперкар Mercedes "Аватар" отправили покорять дороги (видео) [ Редактировать ]
Автоконцерн Mercedes-Benz начал испытания супер-электрокара, который был создан на основе голливудского футуристического блокбастера "Аватар". Для проверки его возможностей была даже построена отдельная очень ровная дорога.
Об этом сообщает HEvCars.
Гиперкар VISION AVTR был презентован в январе 2020 года и оснащен аккумуляторной батареей емкостью 110 кВт/ч.
Она изготовлена из органических элементов на основе графена и не содержит редкоземельных элементов и металлов. Запас хода на полном аккумуляторе составляет 700 километров.
Отмечается, что дизайн электромобиля имитирует живое существо. В нее вместили подсветку всех элементов, а само движение автомобиля похоже на краба. Суперкар управляется биоджойстиком на центральной панели и с помощью жестов.
Ранее мы писали, что на аукционе в Абу-Даби продали эксклюзивный суперкар Pagani Zonda Aether более чем за 6 миллионов долларов.
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