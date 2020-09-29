Какой знак зодиака самый хитрый [ Редактировать ]
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Есть такие люди, которые умеют всегда выходить "сухими из воды". Они эффектно лгут и прокручивают ситуацию в пользу себе. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый хитрый.
Итак, на первом месте оказался Водолей. Профессиональный хитрец, получающий от интриг и лжи истинное удовольствие. Для него, как и для Льва, это подобно игре.
Только Водолей выстраивает такие сложные конструкции, что Льву до него далеко. Водолей - шахматист и интеллектуал, он плетет интриги и хитрит по высшему классу.
Ранее, астролог назвал знаки зодиака, которых в сентябре ждет феерический успех.
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