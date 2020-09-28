В период с 28 сентября, до 4 октября многие люди будут холодны. Это станет поводом для конфликтов и неприятных ситуаций. Детальнее о том, что ждет каждый знак зодиака в этот период пишет астролог Марина Скади.

Овен

Сложный месяц, необходимо искать новые способы мотивации. Лучше слегка снизить жизненный темп, т.к. часто ситуации будут напоминать битье головой о стену. Чрезмерной активностью можно спровоцировать трудности там, где вы их не предвидели. Важно хотя бы иногда позволять себе отдых и полный покой. Угрожает кризис в любовной сфере взаимоотношений. Необходимо избегать любых авантюрных партнерств. Анализируя свою повседневность, постарайтесь не выходить за безопасные рамки. Стоит обращать внимание на то, что говорят представители старшего поколения, руководители.

Телец

Личные взаимоотношения могут проходить испытания на прочность, так как многие люди становятся критичными, несдержанными на слова, часто свойственны крайности в решениях и поступках. В конце месяца меняются планы относительно поездок, командировок, но это хорошая возможность пересмотреть целесообразность ваших планов, правильно распределить время и очередность дел. Успех ждет тех, кто умеет подмечать и запоминать малейшие детали. Возможны знакомства, завязывание деловых или романтических отношений с иностранцем.

Близнецы

Хороший период для исследований, в том числе, для решения деловых и финансовых вопросов. Подходящее время для любого вида умственной деятельности, для переговоров с влиятельными людьми, обсуждений и выступлений, работы с документами, заключения сделок. Но с друзьями и единомышленниками могут возникать разногласия, времени на отдых не хватает. Возможны неожиданные события в доме, неприятный поворот в отношениях с близкими и любимыми, поступление тайной информации, необычных известий, что способствует нестабильному эмоциональному состоянию.

Рак

Оформляя документы или авиабилеты, рискуете стать жертвой ошибок по невнимательности. Успех ждет творческих людей, а также тех, кто не связан строгими обязательствами и сроками исполнения работы. Может появиться искушение потратить сбережения на дорогие вещи, предметы искусства – картины, скульптуры, ковры ручной работы. Снижена способность к объективной оценке происходящего, поэтому не торопитесь принимать решения и делать выводы. Партнеры могут нарушать данные обязательства, а общественная нагрузка мешает личной жизни. Отбросьте эмоции, принимайте решения с холодной головой.

Лев

Возрастает тяга к эстетическим удовольствиям, стремлению к познанию искусства, хочется творить и создавать красивые вещи. Повышается спокойствие, умиротворенность, уравновешенность. Подходящее время для гармонизации взаимоотношений, успешно проходят объяснения с любимым человеком. Удачные дни для решения важных деловых вопросов, появляются новые идеи для творческого самовыражения. Если воспитание детей и их развитие вызывают проблемы, воспользуйтесь этим периодом для занятий и игр, укрепления связи с детьми, утверждения родительского авторитета.

Дева

Ваш взгляд на мир становится критичным, несдержанность в словах и крайности в решениях и поступках, могут привести к затянувшемуся конфликту. То, что акцентируется в конце сентября, будет иметь продолжение и в последующие два месяца. Последние дни сентября могут оказаться хлопотными, поэтому старайтесь не откладывать дела на потом, распределите время равномерно, так, чтобы не завязнуть в потоке забот. Разговоры участятся, поток информации и идей усилится. Вам придется тратить время и силы на поездки, обучение, компьютеры, оборудование для дома и офиса.

Весы

Вы сможете ликвидировать неприятные последствия предыдущего месяца, наладить отношения с любимыми. Повышается спокойствие, умиротворенность, уравновешенность. Вы сможете достичь популярности в этот период, подходящее время для того, чтобы продемонстрировать свои таланты, привлечь внимание спонсоров и меценатов. Складываются благоприятные возможности для завершения дел, вы получаете отличный результат и достойное вознаграждение за свои старания. Естественно, это будет в том случае, если вы не теряли время в течение сентября и усердно трудились.

Скорпион

Усиливается подозрительность и недоверие к другим людям. Но это хороший период для исследований, в том числе для глубокого анализа деловых и финансовых дел, а также для вопросов, связанных со страхованием, долгами, алиментами, наследством. Вы сможете легко воздействовать на мышление большого количества людей, у вас есть все возможности для того, чтобы удержать победу в борьбе за утверждение своих интересов и идей. Желательно ограничить любые активные шаги, т.к. из-за перенапряжения и неправильной эмоциональной оценки, можете сделать много ошибок.

Стрелец

Вы чувствуете повышение жизненных сил и энергии, у вас появляются новые идеи для творческого самовыражения, вы лидируете среди своих друзей, сослуживцев. Деловые партнеры и единомышленники одобряют и поддерживают ваши идеи. Удачный период для решения проблем и устранения препятствий в любви и семейных отношениях. Развлечения создадут ощущение свежести чувств, добавят красок в угасающие отношения. Если воспитание детей и их развитие вызывают проблемы, воспользуйтесь этим периодом для сближения. У больных намечаются перспективы к выздоровлению.

Козерог

Не лучший период, чтобы полностью доверять своей интуиции. Избежать многих проблем можно, если контролировать мысли, странные идеи, страхи и фобии. Лучше слегка снизить жизненный темп, т.к. чрезмерной активностью можно спровоцировать трудности там, где вы их не предвидели. Важно хотя бы иногда позволять себе отдых и полный покой, разумно расходуйте свои физические, психические и материальные ресурсы. Достаточно одного неосторожного слова, чтобы разразился крупный конфликт, отголоски которого будут напоминать о себе очень долго.

Водолей

Вам открываются возможности для перехода на новые уровни во всех сферах. Это период, когда успех зависит от вашей выдержки, спокойствия и концентрации. Отодвинутые на длительный период дела могут быть благополучно разрешены. Таким же благоприятным это время будет для планирования долгосрочных проектов на будущее. Можно ожидать поощрения от начальства, повышения в должности, благорасположения влиятельных лиц, обретение покровителей. Удачно реализуются обращения в официальные инстанции. Возможен прогресс в материальном отношении, вам отдают все, что должны.

Рыбы

Следует быть очень осторожными с составлением доверительных соглашений и не говорить ничего такого, что потом могло бы быть истолковано иначе. Опасайтесь обмана со стороны деловых партнеров, но и сами соблюдайте предельно возможную честность. Будьте осторожны на дорогах и в транспорте. В сфере личных взаимоотношений происходят улучшения или сохраняется равновесие. Давние знакомые, партнеры, с которыми вас связывали романтические отношения в прошлом, вновь появляются в вашей жизни. Может случиться необычный поворот в отношениях с коллегами и партнерами.

Читайте также, какой знак зодиака самый обидчивый.