Какой человеческий жест самый привлекательный [ Редактировать ]
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Кивок головой делает человека привлекательнее более, чем на 30%. Об этом свидетельствуют данные исследования ученых Университета Хоккайдо совместно с научными специалистами из Университета Ямагата.
Кроме того, по словам авторов работы, кивок головой делает человека еще и на 40% более открытым к дальнейшему общению и знакомству.
В ходе эксперимента всем мужчинам старше 18 лет показывали ролики в режиме 3D, на которых женщины поочередно кивали головой, держали осанку ровно и поворачивали голову в разные стороны. Участники могли оценить привлекательность по шкале от нуля до 100 баллов. Потом такие же исследования провели и для женщин.
Как показали результаты, даже несмотря на внешность, те "модели", которые кивали головой вперед, оказались на 30% привлекательнее.
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