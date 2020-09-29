Кивок головой делает человека привлекательнее более, чем на 30%. Об этом свидетельствуют данные исследования ученых Университета Хоккайдо совместно с научными специалистами из Университета Ямагата.

Кроме того, по словам авторов работы, кивок головой делает человека еще и на 40% более открытым к дальнейшему общению и знакомству.

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В ходе эксперимента всем мужчинам старше 18 лет показывали ролики в режиме 3D, на которых женщины поочередно кивали головой, держали осанку ровно и поворачивали голову в разные стороны. Участники могли оценить привлекательность по шкале от нуля до 100 баллов. Потом такие же исследования провели и для женщин.

Как показали результаты, даже несмотря на внешность, те "модели", которые кивали головой вперед, оказались на 30% привлекательнее.

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