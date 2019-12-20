У каждого пятого на Земле в организме живут черви - международное исследование [ Редактировать ]
Международная группа ученых провела исследование, в котором приняли участие 265 327 человек из разных стран мира. Об этом сообщает PLoS Neglected Tropical Diseases.
В ходе работы выяснилось, что каждый пятый человек на планете был заражен токсокарозом, весьма опасной инфекцией.
Токсокары - это круглые паразитические черви. В человеческий организм они могут попасть из кошачьих, собачьих или лисьих экскрементов. Чаще токсокары встречаются у африканцев, реже - у жителей Восточного Средиземноморья. Также этому заболеванию подвержены дети - из-за слабого иммунитета.
Специалисты отмечают, что хоть на Земле токсокары есть у каждого пятого человека, но не все подозревают об угрозе, поскольку паразиты часто не вызывают никаких симптомов. Ученые подчеркивают, что если вовремя диагностировать наличие паразитов и начать лечение, то никаких последствий для человека не будет.
Раньше сообщалось о том, чем опасна домашняя пыль. А также названы первые симптомы рака позвоночника.
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