Международная группа ученых провела исследование, в котором приняли участие 265 327 человек из разных стран мира. Об этом сообщает PLoS Neglected Tropical Diseases.

В ходе работы выяснилось, что каждый пятый человек на планете был заражен токсокарозом, весьма опасной инфекцией.

Токсокары - это круглые паразитические черви. В человеческий организм они могут попасть из кошачьих, собачьих или лисьих экскрементов. Чаще токсокары встречаются у африканцев, реже - у жителей Восточного Средиземноморья. Также этому заболеванию подвержены дети - из-за слабого иммунитета.

Специалисты отмечают, что хоть на Земле токсокары есть у каждого пятого человека, но не все подозревают об угрозе, поскольку паразиты часто не вызывают никаких симптомов. Ученые подчеркивают, что если вовремя диагностировать наличие паразитов и начать лечение, то никаких последствий для человека не будет.

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