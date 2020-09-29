Киевский апелляционный суд планирует рассмотреть 6 октября апелляционную жалобу адвокатов ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, на решение о продлении содержания под стражей. Об этом журналисту "УНН" сообщил адвокат Станислав Кулик.

"Рассмотрение апелляционной жалобы запланировано на 6 октября в 14:00", - сообщил адвокат.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Ранее сообщалось, что суд начал отбор присяжных для рассмотрения дела.