Дело Шеремета: когда суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко [ Редактировать ]
Киевский апелляционный суд планирует рассмотреть 6 октября апелляционную жалобу адвокатов ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, на решение о продлении содержания под стражей. Об этом журналисту "УНН" сообщил адвокат Станислав Кулик.
"Рассмотрение апелляционной жалобы запланировано на 6 октября в 14:00", - сообщил адвокат.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
Ранее сообщалось, что суд начал отбор присяжных для рассмотрения дела.
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