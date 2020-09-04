Шевченковский районный суд города Киева начал отбор присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В суде сейчас проходит утверждение присяжных. Об этом передает "Униан".

Суд выясняет мнение сторон, согласны ли они быть присяжными, которых отобрала автоматизированная система автораспределения, и нет ли у них самоотводов.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.