В деле Шеремета огласили обвинительный акт [ Редактировать ]
В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета прокуратура огласила обвинительный акт, однако следствие не установило заказчиков и организаторов убийства журналиста.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Согласно обвинительному акту, подсудимые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь объединились в преступную группу и по заказу неустановленных лиц решили убить журналиста.
Следствие считает, что Дугарь собирала информацию о передвижении журналиста, а Кузьменко и Антоненко заложили взрывное устройство под его машину.
Все обвиняемые заявили, что отрицают свою вину в этом преступлении. Более того, защита Антоненко попросила суд изменить ему меру пресечения и отпустить из-под стражи.
Дело рассматривается судом присяжных.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
Ранее сообщалось, что суд начал отбор присяжных для рассмотрения дела.
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