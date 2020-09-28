В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета прокуратура огласила обвинительный акт, однако следствие не установило заказчиков и организаторов убийства журналиста.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Согласно обвинительному акту, подсудимые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь объединились в преступную группу и по заказу неустановленных лиц решили убить журналиста.

Следствие считает, что Дугарь собирала информацию о передвижении журналиста, а Кузьменко и Антоненко заложили взрывное устройство под его машину.

Все обвиняемые заявили, что отрицают свою вину в этом преступлении. Более того, защита Антоненко попросила суд изменить ему меру пресечения и отпустить из-под стражи.

Дело рассматривается судом присяжных.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Ранее сообщалось, что суд начал отбор присяжных для рассмотрения дела.