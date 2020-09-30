"Продовжуй гавкати, чоловіче": Трамп та Байден зустрілися на дебатах [ Редактировать ]
Перші передвиборчі дебати Дональда Трампа та Джо Байдена перетворилися на хаос вже на самому початку. Кандидати в президенти мали обговорити призначення до Верховного суду. Трамп почав голосно перебивати свого опонента.
Модератор дебатів ведучий телеканалу Fox News - Кріс Воллес намагався перевести дискусію у нормальний діалог, але це йому не надто вдавалося. Якоїсь миті Байден "порадив" чинному главі держави стулити пельку.
- Він не хоче відповідати на це запитання.
- Я не збираюся відповідати на це запитання.., а яке саме, - до речі?
- Ви хочете призначити багато нових суддів Верховного суду... тих, що з радикальних леваків.
- Може ти заткнешся, чоловіче?
- Хто в твоєму списку, Джо?
- Продовжуй гавкати, чоловіче.
- (Ведучій )Джентльмени, ми закінчили з цим блоком запитань.
по теме
Трамп та Байден готуються до перших дебатів
В американському Клівленді сьогодні пройдуть перші президентські теледебати. Чого від них чекати: дискусій, чи звинувачень і скандалів? І чому Трамп і Байден навіть руки один одному не потиснуть?
Дональд Трамп пообіцяв оскаржити у суді результати президентських виборів
Його суперник від демократів Джо Байден заявив: якщо Трамп спробує узурпувати владу, його "викинуть з Білого дому" за допомогою військових
Джо Байден оприлюднив декларації про сплату податків
Кілька днів тому американське видання The New York Times оприлюднило резонансні деталі з податкових декларацій Дональда Трампа. За їхніми даними, чинний господар Білого дому 10 років ухилявся від сплати податків до скарбниці США
Трамп требует от Байдена прохождения теста на наркотики
Трамп намерен настоятельно требовать от своего соперника на выборах Джозефа Байдена прохождения теста на допинг
Палка промова Меган Макрл розлютила Дональда Трампа
Усьому виною відеозвернення подружжя Сассекських із закликом прийти на голосування - які слова спричинили скандал?