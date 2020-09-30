Перші передвиборчі дебати Дональда Трампа та Джо Байдена перетворилися на хаос вже на самому початку. Кандидати в президенти мали обговорити призначення до Верховного суду. Трамп почав голосно перебивати свого опонента.

Модератор дебатів ведучий телеканалу Fox News - Кріс Воллес намагався перевести дискусію у нормальний діалог, але це йому не надто вдавалося. Якоїсь миті Байден "порадив" чинному главі держави стулити пельку.