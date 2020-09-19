Трампа попытались отравить смертельным ядом - СМИ [ Редактировать ]
Правоохранительным органам США удалось перехватить сметрельную посылку, адресованную американскому президенту Дональду Трампу, которая содержала яд рицин. Об этом сообщили CNN со ссылкой на двух правоохранителей.
Рицин – белковый яд растительного происхождения, чрезвычайно токсичен для человека. Его можно использовать в виде порошка, гранул, аэрозоля или кислоты. При проглатывании рицин вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которым следует отказ печени, селезенки, почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения.
По данным правоохранителей, данный инцидент произошел еще на текущей неделе.
Стоит отметить, что для подтверждения присутствия рицина было проведено два теста.
Также, журналисты отметили, что вся почта для Белого дома сортируется и проверяется на удаленном объекте, прежде чем попасть к адресатам.
По данным СМИ, дело расследует ФБР и Секретная служба.
Официальных комментариев инцидента пока нет.
Напомним, ранее сообщалось что Навальный окончальтельно пришел в себя.
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