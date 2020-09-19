Правоохранительным органам США удалось перехватить сметрельную посылку, адресованную американскому президенту Дональду Трампу, которая содержала яд рицин. Об этом сообщили CNN со ссылкой на двух правоохранителей.

Рицин – белковый яд растительного происхождения, чрезвычайно токсичен для человека. Его можно использовать в виде порошка, гранул, аэрозоля или кислоты. При проглатывании рицин вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которым следует отказ печени, селезенки, почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения.

По данным правоохранителей, данный инцидент произошел еще на текущей неделе.

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Стоит отметить, что для подтверждения присутствия рицина было проведено два теста.

Также, журналисты отметили, что вся почта для Белого дома сортируется и проверяется на удаленном объекте, прежде чем попасть к адресатам.

По данным СМИ, дело расследует ФБР и Секретная служба.

Официальных комментариев инцидента пока нет.

Напомним, ранее сообщалось что Навальный окончальтельно пришел в себя.

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