На Марсі знайшли солені озера [ Редактировать ]
Вода на Марсі таки є. Науковці виявили аж чотири великі Озера. Їхня сумарна площа дорівнює п'ятій частині Німеччини. Одне з озер 30 кілометрів у діаметрі.
Система марсіанських водойм залягає на глибині 800 метрів. Причому вода у них у рідкому стані. Вочевидь тому, що солона - припускають дослідники. А отже, життя у цих озерах немає.
Відкриття вдалося зробити на основі спостережень, що космічні апарати робили впродовж семи років.
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