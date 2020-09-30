Вода на Марсі таки є. Науковці виявили аж чотири великі Озера. Їхня сумарна площа дорівнює п'ятій частині Німеччини. Одне з озер 30 кілометрів у діаметрі.

Система марсіанських водойм залягає на глибині 800 метрів. Причому вода у них у рідкому стані. Вочевидь тому, що солона - припускають дослідники. А отже, життя у цих озерах немає.

Відкриття вдалося зробити на основі спостережень, що космічні апарати робили впродовж семи років.