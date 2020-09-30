Американская сеть отелей и казино Caesars Entertainment объявила о покупке британской компании William Hill - одной из крупнейших букмекерских контор в мире. Сумма сделки - $3,7 млрд.

На покупку британской букмекерской конторы претендовали Caesars и инвестиционная компания Apollo Global Management. Предложение Caesars оказалось более "щедрым", к тому же американская компания уже является партнером William Hill, владея 20% акций в их совместном предприятии в США.

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Сделка предполагает объединение мобильных приложений и онлайн-кошельков пользователей, при этом клиенты William Hill получат доступ к программам лояльности сети отелей и казино Caesars. Последняя же приобретает крупнейшего игрока на рынке спортивных ставок в США.

William Hill, основанная в 1934 году, является одной из крупнейших букмекерских контор Великобритании. Ее сеть в Соединенном Королевстве насчитывает около 1500 точек. В США William Hill работает в 13 штатах, где у компании около 170 точек продаж. Компания также предоставляет услуги в сфере азартных онлайн-игр.

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Напомним, что Верховная Рада легализовала азартные игры в Украине, а Кабмин создал комиссию по их регулированию. Вместе с тем эксперты считают, что принятый парламентом закон выгоден в первую очередь российским букмекерским компаниям.