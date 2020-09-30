Умершая сотрудница посольства в Киеве является гражданкой США - МВД [ Редактировать ]
Сотрудница американского посольства, которая сегодня была найдена мертвой в Киеве, является гражданкой Соединенных Штатов. Об этом сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в Facebook.
По его словам, на погибшей был спортивный костюм, а в ушах - наушники.
"Несовершеннолетний свидетель показывает на манекене следственно-оперативной группе Полиция Киева, в каком именно месте он нашел тело сотрудницы посольства США в Украине гражданки США", - сообщил Шевченко.
Он также добавил, что столичные правоохранители работают над установлением причин смерти женщины.
"Гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом не редкость на железной дороге", - отметил он.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей нашли при смерти сотрудницу американского посольства.
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