Сотрудница американского посольства, которая сегодня была найдена мертвой в Киеве, является гражданкой Соединенных Штатов. Об этом сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в Facebook.

По его словам, на погибшей был спортивный костюм, а в ушах - наушники.

"Несовершеннолетний свидетель показывает на манекене следственно-оперативной группе Полиция Киева, в каком именно месте он нашел тело сотрудницы посольства США в Украине гражданки США", - сообщил Шевченко.

Он также добавил, что столичные правоохранители работают над установлением причин смерти женщины.

"Гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом не редкость на железной дороге", - отметил он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей нашли при смерти сотрудницу американского посольства.