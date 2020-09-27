Под Днепром произошел лесной пожар [ Редактировать ]
Около Днепра в лесу произошел пожар на территории 5,5 гектаров.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание и не допустить продвижение огня вглубь лесного массива.
27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи города Днепр произошло возгорание лесного массива. В 9:46 пожар локализован на площади 5,5 га.
Отмечается, что к тушению привлечены 35 человек и 10 единиц техники, из них от ДСНС 32 спасателя и восемь единиц техники.
Читайте также, В Херсонской области локализовали лесной пожар. Для тушения пожара привлекались 104 человека и 32 единицы техники, среди которой 2 самолета АН-32П, которые осуществляли сбросы воды.
по теме
Авиакатастрофа под Харьковом: спасатели закончили работу
На месте крушения закончились поисковые работы
В Киеве удалось ликвидировать "едкое" возгорание
Огонь "поглотил" площадь в 2000 кв.м
В Полтаве ночью эвакуировали жилой дом
Такое решение приняли из-за подозрительного запаха
В ВСУ зафиксирован прирост новых инфицированных коронавирусом
На 27 сентября от инфекции лечатся более 600 человек
Коронавирус продолжает "зверствовать" в Украине
Наибольшее количество заболевших находится в 4 регионах