Около Днепра в лесу произошел пожар на территории 5,5 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание и не допустить продвижение огня вглубь лесного массива.

27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи города Днепр произошло возгорание лесного массива. В 9:46 пожар локализован на площади 5,5 га.

Отмечается, что к тушению привлечены 35 человек и 10 единиц техники, из них от ДСНС 32 спасателя и восемь единиц техники.

Читайте также, В Херсонской области локализовали лесной пожар. Для тушения пожара привлекались 104 человека и 32 единицы техники, среди которой 2 самолета АН-32П, которые осуществляли сбросы воды.