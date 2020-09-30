В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров, которые начались несколько дней назад. Работа пожарных усложняется сильным ветром. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Тушение огня продолжается возле сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново. Новый очаг возник сегодня между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района, где загорелась сухая трава и лесная подстилка.

Основные усилия работников ГСЧС сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах. Там из-за сильного порывистого ветра увеличилась площадь огня.

Жертв и пострадавших от пожаров нет, количество поврежденных зданий и домов уточняется.

В тушении задействованы 192 человека и 44 единицы техники.

Напомним, ранее в Полтавской области огонь уничтожил три зерновых поля.

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