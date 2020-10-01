Тисячі мандрівників з'їхалися до Пекіна, щоб відзначити День народження Китаю

Тисячі мандрівників з'їхалися до Пекіна, щоб відзначити День народження Китаю. Ввід сьогодні починається так званий "золотий неробочий тиждень", коли вся країна поринає в урочистості та святкування.

Міністерство культури та туризму Китаю заявило, що за їхніми прогнозами, понад півмільярда громадян здійснять подорожі країною. Ця цифра значно менша, порівняно з минулим роком.

Проте відновлення туристичної галузі означає, що життя у Китаї - після спалаху коронавірусу - нормалізується.