Китай готується до Дня народження: півмільярда людей відправляться у подорожі країною [ Редактировать ]
Тисячі мандрівників з'їхалися до Пекіна, щоб відзначити День народження Китаю. Ввід сьогодні починається так званий "золотий неробочий тиждень", коли вся країна поринає в урочистості та святкування.
Міністерство культури та туризму Китаю заявило, що за їхніми прогнозами, понад півмільярда громадян здійснять подорожі країною. Ця цифра значно менша, порівняно з минулим роком.
Проте відновлення туристичної галузі означає, що життя у Китаї - після спалаху коронавірусу - нормалізується.
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