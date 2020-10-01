Відсьогодні в Україні стартує осінній призов на строкову військову службу. Цьогоріч він триватиме до кінця грудня. У планах Міноборони призвати до армії близько 13,5 тисяч чоловіків.

Це на три тисячі менше новобранців, аніж минулої осінньої кампанії. Різницю Генштаб планує компенсувати контрактниками. До зони ООС солдатів-строковиків направляти не будуть.