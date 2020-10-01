В Україні почався осінній призов на військову службу [ Редактировать ]
Відсьогодні в Україні стартує осінній призов на строкову військову службу. Цьогоріч він триватиме до кінця грудня. У планах Міноборони призвати до армії близько 13,5 тисяч чоловіків.
Це на три тисячі менше новобранців, аніж минулої осінньої кампанії. Різницю Генштаб планує компенсувати контрактниками. До зони ООС солдатів-строковиків направляти не будуть.
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