ЕБРР ухудшил экономический прогноз для Украины [ Редактировать ]
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 5% до 3%. Об этом говорится в новом макроэкономическом отчете банка.
Прогноз на 2020 год также ухудшен. Ожидается, что украинская экономика в текущем году сократится на 5,5% в результате кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В банке отмечают резкое снижение объема денежных переводов из-за границы и негативный эффект для промышленности в результате падения цен на сырье.
В большинстве секторов экономики отмечается резкий спад инвестиций. Исследование, проведенное ЕБРР, свидетельствует, что из-за коронакризиса работу потеряли 15% украинцев.
Напомним, что в 2019 году ВВП Украины вырос на 3,2%. В ЕБРР прогнозируют, что экономика может восстановиться к докризисному уровню в четвертом квартале 2022 года.
В августе НБУ сообщал, что худший период для экономики из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, остался позади. Вместе с тем в стране ускорилась инфляция.
Премьер-министр Денис Шмыгаль на днях заявил, что "Украина уверенно прошла кризис" и правительство ожидает "умеренного роста" экономики.
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