В Украину хотят поставлять мясо крокодилов [ Редактировать ]
Южно-Африканская Республика (ЮАР) заявила о заинтересованности в поставках в Украину мяса крокодилов. Об этом сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
ЮАР выразила заинтересованность в экспорте в Украину шерсти, мясной продукции, в частности мяса крокодилов.
Украинские чиновники сообщили африканским коллегам, что для того, чтобы начать импортировать в Украину животноводческую продукцию, необходимо пройти соответствующую процедуру аккредитации для страны и ее предприятий.
Украина и ЮАР также обсудили возможности экспорта украинского мяса (птицы и свинины), яиц и яичной продукции в ЮАР, а также условия доступа на рынки друг друга.
Ранее сообщалось, что крокодилы в Индии оказались на грани голода.
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