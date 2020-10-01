Майже тисячу людей евакуювали з кількох районів Луганщини, охоплених вогнем. Як повідомили у штабі ООС, пожежі спричинили зумисні провокації бойовиків, які застосували трасуючі кулі для підпалу сухої трави. Загальна площа пожеж понад 85 гектарів. Пошкоджено близько 250 цивільних будинків. Вогонь гасять і досі.

Пожежа на Луганщині почалися ще вчора вдень. Але чим далі до вечора - їхня площа ставала все більша. Запалали хати.

Вогонь одночасно накрив значну частину області. Влада почала евакуювати людей. Щонайменше п'ять селищ серйозно постраждали

Катерина, місцева жителька:

Ужасно. Все сгорело, дома сгорели - все до тла.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної ВЦА:

146 пожеж одночасно було в 6 районах одночасно. Сватово, Новойдар, Северодонецька, Страобільск, Попасна, Станиця-Луганська. У нас є інформація, що збоку непідконтрольної території під Попасною стріляли трасерами. Навмисно підпалювалася трава. А ще - сильний вітер, більше 30 метрів на секунду, він ламав дерева, ті падали на електричні дроти - це було при нас.

Погорільців почали розміщати у школах. Це один із таких прихистків у восьмій школі Северодонецька. Поки ми працюємо тут - постраждалі від пожежі все прибувають.

Оксана, місцева жителька:

Нас по объездной везли - везде горело. Сироти горело - там дома, и монастырь горел, и огонь в город зашел уже. Вот нас сюда привезли, слава богу.

Наталя Кравченко, завуч школи №8 Северодонецька:

Розмістити людей, надати їм місце, воду, гарячий чай, туалет. Буде більше людей - будемо відкривати класи.

Діана, волонтерка:

Все приносять люди, принесли по-перше дуже багато одіял і подушок - це дуже виручило.

З першими променями, ми потрапляємо на місце в найближче до Северодонецька - вщент згорівше селище.

При денному світлі все виглядає набагато страшніше. Це селище Воронове - одне з найбільш постраждалих. Поліції ще немає, а ми зустріли людей які розшукують своїх сусідів, бо є підозра, що ті згоріли.

Людмила, жителька Вороново:

Тут сосед, Виктор Павлович - думали, что он в подвале. Дедушка старенький был, уже за 80.Скорее всего, он погиб здесь. Потому что он никуда не выходил.

В результаті масштабних пожеж щонайменше дев'ятеро осіб загинули, більше тисячі чоловік було евакуйовано, згоріло більше 250 будинків. На гасіння кинуті сотні цивільних та військових, десятки одиниць техніки в тому числі і протипожежна авіація. Боротьба з вогнем триває.