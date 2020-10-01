Столичный футбольный клуб "Динамо" продлил контракты с игроками Виталием Миколенко и Николаем Шапаренко.

Футболисты останутся в строю бело-синих до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Оба 21-летних футболиста являются воспитанниками "Динамо" и ххорошо себя показывают, играя в основном составе киевлян.

Хорошие ощущения, всегда хотел играть в этом клубе и буду продолжать радовать болельщиков победами. Рад остаться в Динамо. Новый тренер — это как с чистого листа, каждый все должен доказывать заново. Тренер не смотрел на прошлые заслуги. Это, так сказать, жить сегодняшним днем.

Ранее мы писали, что киевское "Динамо" оформило первый трансфер при новом тренере Мирче Луческу. Соглашение заключили с левым защитником Владимиром Костевичем.