"Динамо" оформило первый трансфер при Луческу [ Редактировать ]
Футбольный клуб "Динамо" оформил первый трансфер "бело-синих" под руководством главного тренера Мирчи Луческу. Так, заключен предварительный контракт с левым защитником Владимиром Костевичем. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
Соглашение между сторонами рассчитано на три года, которое вступает в силу с 1 января 2021 года. Днем ранее истекает срок действия контракта 27-летнего игрока обороны с польским "Лехом".
С 2010 по 2017 Костевич выступал за "Карпаты", после чего перебрался в чемпионат Польши, где стал одним из лучших игроков в своем амплуа. В прошлом сезоне Владимир провел за поляков 32 матча, забил один гол и оформил шесть результативных передач.
Ранее два футболиста "Динамо" заразились коронавирусом. Стоит отметить, что тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме.
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