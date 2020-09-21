Футболисты, тренерский штаб и персонал ФК "Динамо" (Киев) сдали плановые тесты на коронавирус перед вылетом в Бельгию на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Гента". Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, тесты показали отрицательный результат.

В понедельник, 21 сентября, во второй половине дня делегация "бело-синих" отправится в Бельгию на матч с "Гентом", который состоится в среду, 23 сентября, на "Геламко Арене". Начало - в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет на НСК "Олимпийский" во вторник, 29 сентября, и также начнется в 22:00.

"Гент" является фаворитом первого матча у букмекеров: коэффициент на победу команды Вим Де Деккера - 2.55, на ничью - 3.20, на победу "Динамо" - 2.85. Между тем киевское "Динамо" имеет выше шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов. Котировки на проход в следующий раунд таковы: "Динамо" - 1.70, "Гент" - 2.15.

Ранее сообщалось, что "Динамо" оформило первый трансфер при Луческу.