Місцеві вибори в Україні: дружині загиблого депутата Валерія Давиденка відмовили у регістрації [ Редактировать ]
А ось виявили ще одну схему, як не допускати до виборів. На Чернігівщині у 208 окрузі відмовили у реєстрації кандидатці Людмилі Давиденко - дружині загиблого нардепа Валерія Давиденка.
Кажуть - паспорт недійсний. Адвокати заперечують - мовляв, з документами усе гаразд. Але не відкидають технічну помилку.
Микола Тамбієв, адвокат:
Важко спрогнозувати, які наслідки буде мати цей прецендент, якщо впереше ця технологія спрацює. Тобто, можливо будь-якого кандидата, при будьяких виборах, на будь-якому рівні - фактично, зносити ще до моменту реєстрації.
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