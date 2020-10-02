А ось виявили ще одну схему, як не допускати до виборів. На Чернігівщині у 208 окрузі відмовили у реєстрації кандидатці Людмилі Давиденко - дружині загиблого нардепа Валерія Давиденка.

Кажуть - паспорт недійсний. Адвокати заперечують - мовляв, з документами усе гаразд. Але не відкидають технічну помилку.

Микола Тамбієв, адвокат: