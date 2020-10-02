В п’ятницю ввечері, 2 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" заступниця міністра розвитку громад та територій України Анна Коваленко розповіла про плани роботи міністерства.

В нас є програми - одна з них - розвиток українських Карпат. Вона передбачає ряд заходів, які сплановані на упередження майбутніх паводей. Після повені було прийнято рішення, коли людям терміново була потрібна допомога, було запроваджено зміни до постанови, яка раніше регулювала ці руйнування досить ретельно, складались певні акти, які опрацьовувались нашим міністерством, відповідно до будівельних норм. Далі - передавалось до міністерства економіки.