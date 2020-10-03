Война в Нагорном Карабахе: что происходит на границе Армении и Азербайджана (видео) [ Редактировать ]
Источник: соцсети
Министерство обороны Азербайджана сообщило утром 3 октября, что вооруженные силы заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
По данным министерства, общие потери противника с 27 сентября по 2 октября составили: до 230 танков и другой бронетехники; 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов; 38 средств ПВО; 10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов; 7 складов боеприпасов; более 130 автомобильной техники; один зенитно-ракетный комплекс С-300.
Официальный Баку почти ежечасно публикует в сети все новые ролики с кадрами уничтожения беспилотниками вражеской техники в Карабахе.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил в Facebook, что вместе с подразделениями спецназа направляется на передовую. И призвал соотечественников встать на защиту родины.
По всей протяженности линии соприкосновения с различной интенсивностью идут тяжелые бои. Артиллерийскому обстрелу подвергаются города, в том числе столица Степанакерт. Нация и родина под угрозой. Вместе с подразделениями спецназа направляюсь на передовую. Там я буду более полезнее, чем в тылу.
Пресс-секретарь главы КНР Ваграм Погосян со ссылкой на данные разведки сообщил в Facebook, что потери азербайджанской армии в ходе боев уже превысили 3 тысячи.
Большая часть тел находится в нейтральной зоне и для их вывоза практически ничего не делается.
Тем временем Минобороны Армении сообщило в Facebook, что очередной самолет ВВС Азербайджана был сбит на юге Нагорного Карабаха.
В течение ночи в зоне арцахско-азербайджанского конфликта бои продолжались с разной интенсивностью. На данный момент наиболее ожесточенные бои ведутся на северном и южном направлениях линии фронта, где противник, бросив на фронт новые силы, перешел в наступление.
Ереван регулярно публикует в сети ролики с ударами по вражеской армии и ее "отступлением".
The army of the Republic of #Artsakh continues to strike at #Azerbaijan/i attack units#ArtsakhStrong pic.twitter.com/3gFz0nUCi8— Armenian Unified Infocenter (@ArmenianUnified) October 3, 2020
Россия, Франция и США призвали стороны конфликта прекратить огонь, но усадить Баку и Ереван за стол переговоров пока не удается.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои прекратятся, если Армения выведет войска из Нагорного Карабаха. Баку заявляет о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил в Facebook, что прекращение огня возможно только после "прекращения агрессии" и вывода Турцией своих войск с Южного Кавказа. Ереван угрожает, что официально признает Нагорно-Карабахскую республику.
В регионе идут интенсивные бои с применением тяжелой артиллерии и авиации. Обе стороны утверждают, что "противник несет потери и отступает". В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация.
Нагорный Карабах - регион в Закавказье. На его территории располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) с населением около 150 тыс. человек. Согласно последней переписи, население на 99,74% состояло из армян. Официальная валюта НКР - карабахский драм, но фактически основным платежным средством является армянский драм.
Ранее сообщалось, что глава МВД Украины Арсен Аваков исключил оказание военной помощи одной из сторон конфликта.
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