Министерство обороны Азербайджана сообщило утром 3 октября, что вооруженные силы заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

По данным министерства, общие потери противника с 27 сентября по 2 октября составили: до 230 танков и другой бронетехники; 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов; 38 средств ПВО; 10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов; 7 складов боеприпасов; более 130 автомобильной техники; один зенитно-ракетный комплекс С-300.

Официальный Баку почти ежечасно публикует в сети все новые ролики с кадрами уничтожения беспилотниками вражеской техники в Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил в Facebook, что вместе с подразделениями спецназа направляется на передовую. И призвал соотечественников встать на защиту родины.

Пресс-секретарь главы КНР Ваграм Погосян со ссылкой на данные разведки сообщил в Facebook, что потери азербайджанской армии в ходе боев уже превысили 3 тысячи.

Тем временем Минобороны Армении сообщило в Facebook, что очередной самолет ВВС Азербайджана был сбит на юге Нагорного Карабаха.

Ереван регулярно публикует в сети ролики с ударами по вражеской армии и ее "отступлением".

