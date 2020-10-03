Жуткое ДТП в Подмосковье: фуры смяли легковушку вместе с людьми (фото, видео) [ Редактировать ]
В Подмосковье, на 57-м километре автодороги М-5 "Урал", 3 октября, произошла смертельная авария - несколько фур буквально раздавили легковой автомобиль с людьми. В результате аварии погибли две женщины. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
По данным источника, на трассе три большегруза въехали друг в друга, после чего в них влетел "Фольксваген-Поло", в салоне которого находились женщины.
ДТП/ фото: Lshot
После чего, четвёртый грузовик также не смог вовремя затормозить и "вбил" легковушку под полуприцеп.
ДТП/ фото: Lshot
Стоит отметить, что в в региональном управление МВД подтвердили информацию о двух погибших.
Напомним, ранее в Киеве произошло ДТП с микроавтобусом и легковушкой. В результате аварии пострадали люди.
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