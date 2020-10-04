В центре беларуской столицы началась новая акция протеста. Об этом сообщает TUT.by.

Мужчины в черном камуфляже и балаклавах подошли к одному из стоявших на тротуаре парню, задержали его и отвели в белый тонированный микроавтобус.

Отмечается, что перед началом протестов в Минск стянули спецтехнику, применяемую для разгона митингов и БТР. В центре Минска не работают многие торговые комплексы и были закрыты заведения общепита. Также власти ограничили работу некоторых станций метро.

Ранее мы писали, что 26 сентября в Минске прошли массовые акции протеста, в результате которых были задержаны 24 человека.