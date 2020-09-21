Нелегітимний. Так вирішили сьогодні міністри закордонних справ країн ЄС у Брюсселі. Вони не вважають Олександра Лукашенка законно обраним президентом, не визнають сфальшованих результатів виборів і закликають до проведення нового голосування. З такою заявою виступив високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель. А от щодо санкцій проти офіційного Мінська - в ЄС домовитися не змогли.

Тим часом у самій Білорусі знову масовий жорсткий розгін акцій протесту. Затримали близько півтисячі людей. З подробицями - Володимир Кулаков.

Майже пів тисячі затриманих - так минув 43 день загальнонаціонального страйку в Білорусі. У середмісті Мінська люди зібралися на Марш справедливості. За даними опозиційного ресурсу "Нєхта", на вулиці вийшло щонайменше 100 тисяч людей.

Спецпризначенці знову застосовують силу проти мирних протестувальників. Цього разу під час недільної акції протесту в центрі Мінська не лише обгородили Площу незалежності, а й зігнали туди бронетехніку.

Учасники акції і далі вимагають свободи вибору та права голосу.

- Нам надо перемены. И свобода важна. - Чтобы наш голос учитывался, не воровался. Чтобы мирно мы могли выходить в своем городе, в своей стране. И говорить то, что считаем нужным. Живе Беларусь!

Білоруські силовики затримували людей не лише в столиці, а і в інших містах. Серед них - Солігорськ, Брест, Вітебськ, Гродно.

На таке свавілля правоохоронців відреагувала головна опонентка Лукашенка - Світлана Тихановська. Вкотре виступила зі зверненням. Цього разу до силовиків.

Світлана Тихановська, кандидатка в президенти Білорусі:

Не дайте замарать себя кровью. Не дайте впутать себя в чужие преступления. Большие и маленькие. Не только ради беларусов, которые продолжают отстаивать свои права. На свободу, на честные выборы, на законность, на само право жить в своей независимой стране. Но и ради себя.

І сьогодні ж у Мінську - в міському суді - обиратимуть запобіжний захід іншій опозиціонерці - Марії Колесніковій. Підтримати доньку до суду приїхав її батько. Прибули на засідання і європейські посли.

І сьогодні ж очільники МЗС ЄС не змогли узгодити список персональних санкцій по Білорусі. Погодження списку заблокував Кіпр. Водночас до запровадження обмежень європейське товариство закликає міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. До того ж, персонально проти Олександра Лукашенка. Ще з однією ініціативою виступає Литва, Польща та Румунія, вони запропонували пакет підтримки Білорусі та - серед головного - торгівлю з ЄС, допомогу в переговорах про вступ до Світової організації торгівлі та безвізовий режим.