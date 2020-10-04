Коронавирус в Киеве: заболеваемость растет [ Редактировать ]
В столице за сутки зафиксировали 407 новых случаев коронавирусной инфекции.
О росте заболеваемости сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
Всего за период эпидемии зарегистрировали 24 450 инфицированных COVID-19. 7864 человека выздоровели (207 - за минувшие сутки), 420 киевлян погибли (8 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 216 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;
- 157 мужчин, возрастом от 18 до 90 лет;
- 34 ребенка - от одного до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество заболевших находятся в Деснянском районе (72 человека), Дарницком и Днепровском районах (по 63 случая) и Соломенском районе (40 пациентов).
Фото: КГГА
Ранее мы писали, что в Украине за сутки лабораторно подтвердили 4140 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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