В столице за сутки зафиксировали 407 новых случаев коронавирусной инфекции.

О росте заболеваемости сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

Всего за период эпидемии зарегистрировали 24 450 инфицированных COVID-19. 7864 человека выздоровели (207 - за минувшие сутки), 420 киевлян погибли (8 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

216 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

157 мужчин, возрастом от 18 до 90 лет;

34 ребенка - от одного до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших находятся в Деснянском районе (72 человека), Дарницком и Днепровском районах (по 63 случая) и Соломенском районе (40 пациентов).

Фото: КГГА

Ранее мы писали, что в Украине за сутки лабораторно подтвердили 4140 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.