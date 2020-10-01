Вакцина-убийца коронавируса получила "пожилое" обновление [ Редактировать ]
Ученые создали вакцину от коронавирусной инфекции, которая стала безопасной для пожилых людей.
Препарат протестировали в Медицинской школе Университета Эмори в Атланте. Об этом сообщает Nature.
Препарат биотехнологической фирмы Moderna разработанная совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США накходится на финальных стадиях испытания. В процессе тестирования приняли участие 40 человек старше 56 лет.
Отмечается, что у испытуемых были обнаружены антитела, которые позволят эффективно бороться с инфекцией, при этом препарат показал себя безопасным для здоровья старших людей.
Ранее мы писали, что Турция провела испытания вакцины от коронавируса на людях. Тестирование вакцины проводится в медицинском университете Стамбула.
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