Хто достроково зійшов з передвиборчої дистанції та які сучасні тренди використовують кандидати в боротьбі за виборця - про це дивіться далі.

На Донеччині представили команду кандидатів в мери від "Опозиційнійної платформи - За життя", які поборються за крісла очільників шахтарських міст. Мова про 4 претендентів: у Добропіллі, Покровську, Білозерському та Мирнограді. Серед пріорітетних задач - зниження тарифів та захист шахтарів.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Нашей большой командой, "Оппозиционная платформа - За жизнь", - подготовили и стратегию развития угольной отрасли: сохранение шахт, сохранение рабочих мест. Мы готовы взять на себя ответственность и решить вопрос. И как долги по зарплатам выплатить, и как сегодня направить ресурс на модернизацию наших шахт, на подготовку сегодня новых обемов добычи угольной продукции.

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Мінус кандидат. Михайло Добкін відмовився від участі у виборах мера Харкова. Про це політик сам повідомив у телеграм-каналі. Заявив, " місію виконав". І знімає свою кандидатуру на користь Геннадія Кернеса - чинного голову міськради Харкова, який зараз лікується від коронавірусу у Німеччині.

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Передвиборча діджиталізація. Політики дедалі частіше агітують за себе у мережі. Серед трендів - кліпи на ютубі, реклама в інстаграмі та фейсбуці. Дехто навіть у креативності почав змагатися, ховаючи самоагітацію у кумедних відео в ТІК-ТОК - соцмережі, середній вік користувачів якої не перевищує 20 років.

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Чим ближче до виборів - тим більше порушень. За минулу добу у поліції відкрили 8 кримінальних проваджень. Найчастіші зі злочинів - підкуп виборців та поширення агітаційних матеріалів. В лідерах порушників Одеська, Дніпропетровська та Київська області.