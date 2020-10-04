Намалювати соняшники на стіні нового будинку чи розфарбувати стару панельку. В Україні народні умільці докладають рук не тільки до свого помешкання, а й до спільних територій - таких як під'їзди та фасади будівель.

Чи так легко зробити подібне за кордоном? Наші кореспондентки в Києві - Галина Якушко, у Лондоні - Світлана Чернецька порівняли.

Версаль - не інакше! Так називають під'їзд одного зі столичних будинків на вулиці Райдужній. Сюди навіть туристів приводять на екскурсію, а найкращу фотозону - годі й шукати.

Та чи справді така творчість - мистецтво і чи доречна вона на фасаді звичайної "панельки"? Ми проаналізували з експертом.

Антон Проненко, художник:

Люди не могли обирати архітектурний стиль споруди, в якому вони живуть. Було кілька стандартних проекти, вони делегувалися зверху після перестройки люди опинилися сам на сам з можливістю спорудити власний будинок, побудувати церкву оформити підїзд, але мяс самоврядування маз смаку і такого здорового глузду він був втрачений.

А це Лондон. Так само багатоквартирний будинок. У під'їзді свіжі квіти - щотижня, прибирання - щодня. Тут за дотриманням чистоти та порядку стежить компанія-управитель - такий собі ЖЕК. Мешканці обирають приватну фірму та платять їй за послуги щомісяця чималі гроші. Вона ж відповідає за усі спільні території будинку - ліфти, сходи, майданчики, подвір'я. І будь-яку народну творчість тут помітили б одразу.

Ольга Лосєва, жителька Лондона:

Жильцы, соседи очень ревностно следят, за тем, что происходит и обязательно пожалуются, если что-то будет не так, в органы управления.

Оля Лосєва за 11 років пожила в різних багатоквартирних будинках Лондона. У її договорі на оренду завжди чітко прописано, що можна, а за що передбачений штраф. Загалом, чимало земель у країні належить королівській сім'ї. А на ній - самодіяльність заборонена.

Ольга Лосєва, жителька Лондона:

Сам дом стоит на земле, которая принадлежит например лорду какому-то, или герцогу Корнуельскому, или Вестминстерскому, а домом владеет другая компания, которая тоже заинтересована как и этот лорд в том, чтобы сделать все прилично, потому что это их репутация. Нельзя ничего развешивать за окном, например белье сушить за окном нельзя - могут оштрафовать.

Окрім того, мистецькі примхи мешканців - це часто ще й порушення норм пожежної безпеки. А до суду можуть притягти навіть за найменшу скульптуру, якщо хтось за неї ненароком перечепиться. На відміну від України. У "бароковому під'їзді" біля колишнього сміттєпроводу - купа інструментів. Тут майстер виливає ліпнину. Сусіди кажуть, їм не заважає, навпаки - подобається.

Олександр Якубенко, житель Києва:

Мені в ній все подобається. особенно оце... - А чим? - Ну так ніби вони трмають стелю, щоб вона не впала.

Сусід Олександр каже: раніше під'їзд був сірим, незугарним. Тепер хлопець показує - тут картини. Жіночі портрети різних стилів і епох. Творець роздруковує їх з інтернету.

Експерт каже, увага до під'їзду здебільшого негативна. Бо ті ж іноземці сприймають таке не як мистецтво, а як дивовижу.

Антон Проненко, художник:

Підїзд з ліпниною в стилі бароко - це прекрасно, однак сусідів про це не питали і це не приватний об'єкт, де людина може робити або не обєкт наданий соціумом бо творити можна в стилі кіч це теж стиль.

А це під'їзд за кілька кварталів. На фасаді індустріального будинку - соняшники. На роботу витратили 5 тисяч гривень. Гроші збирали з кожної квартири. Малюнок вибирали конс'єржки.

Лідія Черната, жителька Києва:

Це обирали ну була тут консьєржка як її понравилося. Якби не задоволені то б не дали грошей.

Експерти кажуть: така творчість властива, зазвичай, найбіднішим районам столиці. І цьому є пояснення: раніше всі будинки були однаковими, а тепер з'явилося бажання їх урізноманітнити.

Антон Проненко, художник:

Це бідність культурна і недоліки в освіті люди не могли обирати архітектурний стиль споруди в якому вони живуть було кілька стандартних проеті вони делеегувалися зверху після перестройки люди опинилися сам нга сам з можливістю спорудити власний будинок.

Експерти радять не змінювати міського ландшафту, особливо на зовнішніх спорудах, а довіритися професіоналам. Тоді місто архітектурно буде однорідним.