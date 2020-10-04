Командование Воздушных Сил ВСУ, 4 октября, обнародовало визуализацию схемы воздушного движения на военном аэродроме в Чугуеве за несколько минут до падения самолета Ан-26. Схема движения самолетов была размещена на странице Воздушных сил в Facebook.

В ВСУ отметили, что опубликованная схема не является доказательной базой.

Также, в ВСУ заявили, что максимально способствуют следствию и предоставили все материалы для экспертной оценки.

Призываем всех членов комиссий, расследующих причины трагедии, провести беспристрастное, качественное расследование, чтобы в будущем не допустить таких печальных страниц в украинской истории

Стоит отметить, что Юрий Игнат - пресс-секретарь командования Воздушных сил ранее объяснил, что первый самолет не мешал посадке АН-26, потерпевшего крушение. До того как АН-26 пошел на посадку, другой самолет и еще два вертолета успели освободить посадочную полосу.

Руководитель полетов не мог по всем документам поступить иначе. Он дал возможность сесть первому самолету и сразу направил самолет, на котором были определенные проблемы (речь идет об АН-26 - ред.), самолет, который не просил экстренной посадки, но он все же направил его на полосу

Также, он отметитл, что расстояние между самолетами было достаточным для того, чтобы первый без проблем сел на полосу, освободил ее, и в то время второй зашел на посадку.

Ранее сообщалось, по заявлениям председатель Харьковской ОГА Алексея Кучера, самолет с сыном командующего Воздушными силами Украины Сергея Дроздова получил приоритет посадки под Чугуевом, хотя было известно о неисправности борта с курсантами.

Напомним, на учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.

Позже стало известно, что на месте трагедии погибли 26 человек, один умер в больнице, также одному курсанту удалось выжить.

Как ранее сообщалось, в Харькове почтили память о погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом.