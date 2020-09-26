Катастрофа под Харьковом: появилась новая информация о потерпевших [ Редактировать ]
Стало известно, что на борту разбившегося самолета было не 28 человек, а 27. Одного не допустили к полету. Об этом сообщает ГСЧС.
А Офис генпрокурора Украины заявил о 25 погибших.
То есть, кроме двух, которых уже доставили в больницу, больше живых не нашли.
Напомним, в пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.
Очевидцы засняли авиакатастрофу на камеру. Позже появилось видео с эпицентра событий.
Позже стало известно о 22 умерших и 2 тяжело раненых, которые находятся в реанимации. 4-х ищут среди обломков самолета.
На место крушения прибыл губернатор Харьковской области Кучер.
Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу. Он отметил, что дал поручение премьер-министру создать комиссию для расследования всех причин трагедии.
по теме
Трагедия под Харьковом: появился неофициальный список жертв
Двум людям удалось выжить, однако один из них в критическом состоянии
Трагедия под Харьковом: большинство погибших - курсанты
В результате авиакатастрофы военного самолета в Харьковской области погибли 22 человека
Под Харьковом разбился самолет: все, что известно о трагедии на данный момент
В пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа
Катастрофа под Харьковом: появились видео с места событий
В пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа
26 сентября: какой сегодня праздник
26 сентября - 270-й день года в григорианском календаре