Незадолго до катастрофы Ан-26 самолет с сыном командующего Воздушными силами Украины Сергея Дроздова получил приоритет посадки под Чугуевом, хотя было известно о неисправности борта с курсантами. Об этом в видеообращении на Facebook и в эфире одного из телеканалов заявил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Сын Дроздова также является курсантом университета имени Кожедуба. В день катастрофы он участвовал в учебных полетах в другом самолете.

Не буду говорить, посадили, потому что там был сын, я просто констатирую факт, что на втором борту был сын господина Дроздова.

В то же время сам командующий ВСУ утверждает, что никоим образом не влиял на приоритетность посадки бортов. Как и все родители, он узнал, что самолет разбился, и сначала думал, что погиб его сын.

Самолет, который находился на посадке в отдалении 4 км, и второй, который находился на траверзе и еще должен пролететь по прямой около 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку, то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов. Никаких указаний руководителю полетов я не давал.

Министр обороны Украины отстранил семь должностных лиц Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба из-за крушения самолета Ан-26. Об этом сообщил вице-премьер Олег Уруский, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы.

Напомним, 25 сентября в 20:50 часов вблизи Чугуева в Харьковской области, на расстоянии около 2 км до военного аэропорта, потерпел крушение самолет АН-26 Вооруженных сил Украины воинской части А 4104.

В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. После выполнения части маршрута командир экипажа самолета АН-26 доложил об отказе левого двигателя.

Ранее сообщалось, что в СМИ появились первые данные самописцев Ан-26.