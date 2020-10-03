Самолету с сыном командующего дали приоритет на посадку вместо Ан-26 - Кучер [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
Незадолго до катастрофы Ан-26 самолет с сыном командующего Воздушными силами Украины Сергея Дроздова получил приоритет посадки под Чугуевом, хотя было известно о неисправности борта с курсантами. Об этом в видеообращении на Facebook и в эфире одного из телеканалов заявил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.
Сын Дроздова также является курсантом университета имени Кожедуба. В день катастрофы он участвовал в учебных полетах в другом самолете.
Не буду говорить, посадили, потому что там был сын, я просто констатирую факт, что на втором борту был сын господина Дроздова.
В то же время сам командующий ВСУ утверждает, что никоим образом не влиял на приоритетность посадки бортов. Как и все родители, он узнал, что самолет разбился, и сначала думал, что погиб его сын.
Самолет, который находился на посадке в отдалении 4 км, и второй, который находился на траверзе и еще должен пролететь по прямой около 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку, то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов. Никаких указаний руководителю полетов я не давал.
Министр обороны Украины отстранил семь должностных лиц Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба из-за крушения самолета Ан-26. Об этом сообщил вице-премьер Олег Уруский, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Напомним, 25 сентября в 20:50 часов вблизи Чугуева в Харьковской области, на расстоянии около 2 км до военного аэропорта, потерпел крушение самолет АН-26 Вооруженных сил Украины воинской части А 4104.
В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. После выполнения части маршрута командир экипажа самолета АН-26 доложил об отказе левого двигателя.
Ранее сообщалось, что в СМИ появились первые данные самописцев Ан-26.
по теме
Авіакатастрофа на Харківщині: у ДБР не відкидають версії диверсії
У ДБР не відкидають, що причиною авіакатастрофи Ан-26 під Харковом могла стати диверсія. І планують призначити вибухотехнічну експертизу. Про це повідомив керівник головного слідчого управління - Максим Борчаковський. Також стало відомо, що лівий двигун літака не відмовив повністю
Вибухотехнічна експертиза: чи могда диверсія стати причиною авіакатастрофи під Харковом
У ДБР не відкидають, що саме це могло стати причиною авіакатастрофи Ан -26 під Харковом. І планують призначити вибухотехнічну експертизу
У ДБР розпочали розслідування авіакатастрофи під Чугуєвом
Розслідування розпочали за статтею "порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки"
Крушение Ан-26: как сейчас выглядит место катастрофы
В понедельник, 28 сентября, в сети опубликовали видео с места крушения военного самолета Ан-26
Авіакатастрофа АН-26 на Харківщині: які версії розглядають правоохоронці
Очільник Харківщини пропонує слідчим зосередитися на одній версії катастрофи АН-26 - кого підозрює?