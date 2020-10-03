Дев'ять днів після трагедії. На Харківщині вшанували пам'ять загиблих в авіатрощі курсантів та відслужили панахиду. На жалобну церемонію прийшли сотні людей. З ними і знімальна група "Подробиць".

Випалена земля на узбіччі траси та обвуглені дерева нагадають про страшну катастрофу. АН-26 не дотягнув до аеродрому близько кілометра. Авіадиспетчер Тетяна Гражданкіна того дня була на чергуванні.

Тетяна Гражданкіна, авіадиспетчерка:

Були звичайні польоти, все йшло за планом. Як кажуть, "як завжди". Але по гучномовцю, по громкой связи, я услышала слово "катастрофа". Его просто так, конечно, не произносят. Все перепугались, не могли понять, ждали, я по своим обязанностям, ждала действий руководителей полетов. Да, через минуту, наверное, он подтвердил, что произошла катастрофа. Сегодня 9 дней, и я 9 дней не могу приходить на свое рабочее место без слез и без боли.

На місці страшної авіатрощі вже встановили гранітний пам'ятник з написом "вічного вам польоту". Поруч фото усіх 26 загиблих. Люди несуть квіти і лампадки. Ці дівчата кажуть: добре знали загиблого штурмана.

Вікторія, жителька Харкова:

Веселый, жизнерадостный, человек-позитив. Самый лучший, лучший.

Марина Жолоб, жителька Харкова:

Вы знаете, я с 3, с 4 класса его знала. В этом году летом я с ним увиделась - "привет, привет, как дела". Пришла вот, я его знаю, пришла в последнюю путь, пусть ему там будет на небе хорошо.

Приїхали сюди і просто небайдужі.

Оксана, жителька Харкова:

Очень жаль, что это произошло, и очень хочется, чтобы это не повторялось. с ребятами, потому что я сама мама.

Проїжджаючі повз автівки сигналять - таким чином вшановують загиблих. Зупиняються й автобуси.

Людмила Недоступ, жителька Луганської області:

Весь автобус зупинився, сюди вийшли, щоб побути, розділити це страшне горе. І я ж кажу, як пережити родичам таке страшне, таку втрату, які молоді.

Священики служать панахиду. Зачитують імена усіх 26:

Олександра, Богдана, Миколи, Олександра, Руслана, Євгена, Артема, Андрія, Андрія, Дмитра, Максима, Володимира, Романа...

Офіційне прощання із загиблими заплановане на шосте жовтня.