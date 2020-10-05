Якщо раніше невідомий стріляв рідко максимум раз-два у пів року, то тепер по кілька разів на тиждень

Невідомий стрілець тероризує мешканців багатоповерхівки в Івано-Франківську. Вночі обстрілює вікна тамтешніх мешканців. Люди настільки налякані, що бояться вмикати світло в кімнатах. Хто і навіщо це робить - з'ясовувала Жанна Дутчак.

Тут є раз, два, три, чотири, п'ять і три поміняні тобто в її кімнаті стріляли по вікнах вісім раз.

У квартирі Галини жодної неушкодженої шибки. Вперше по вікнах почали гатити чотири роки тому. Найбільше постраждала кімната тоді ще чотирнадцятилітньої дочки.

Уявіть собі як дитина тут може вчитися, коли одне стрельнуте вікно, а тут вже було два постріли. В цю шибку стріляли три рази

Аби не поцілили в дитину, батьки переселили її на кухню, а кімнату перетворили на склад для речей.

Галина Єдинак, жителька будинку по вул. Ленкавського, 4а:

Коли дитина лягала спати вона не могла спати, вона розуміла, що в любий час можуть серед ночі стрельнути у вікно.

Від звуків пострілів та розбитих шибок не раз прокидалася й пані Марта. Востаннє - буквально кілька днів тому.

Марта Фещук, жителька будинку по вул. Ленкавського, 4а:

Чотири сорок вісім вночі, я спала, тут таке враження ніби зірвалася граната. Дивлюся - мені побили вікно.

Люди розповідають: якщо раніше невідомий стріляв рідко максимум раз-два у пів року, то тепер по кілька разів на тиждень.

Олексій Бутчак, житель будинку по вул. Ленкавського, 4а:

З 17 року моя квартира постійно під обстрілом. Ми втратили спокій, ми змушені дотримуватися певних правил. Ми закриваємо вікна шторами. І намагаємось не включати зайвий раз світло, тому що стрілець стежить за нашим будинком, ніби полює за нами.

З чого та звідки стріляє? Мешканці не знають. Однак часто після обстрілів знаходять вдома ось такі сталеві кульки різного діаметру.

Це є кулька, яка впала... один склопакет пробила. А в другий впала поміж це. Пробила вікно. Бувають трьох калібрів

Алла Кіцул, жителька будинку по вул. Ленкавського, 4а:

Що із того сірого будинку так ми щось дивилися. Але, напевно, бувають і різні варіанти, бо перший поверх пробивали.

Поліцію люди викликають після кожного обстрілу. Та безрезультатно. Єдине - правоохоронці встановили вид зброї, з якої гатять по вікнах.

Христина Максимчак, прессекретарка ГУНП в Івано-Франківській області:

Пошкодження на фасадах і вікнах здійснено за допомогою спортивно мисливської рогатки. Було відкрите кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу - хуліганство.

Мешканці припускають, що стали жертвами або психічно хворої людини, або ж банальної помсти.

Сергій, житель будинку по вул. Ленкавського, 4а:

Можу допустити, що тут, коли будували будинок, виникали якісь спірні питання серед забудівників.

Будівництво цієї висотки справді супроводжували скандали. Кілька років тривав судовий спір щодо земельної ділянки під будинком. Були й афери з квартирами: їх продавали по кілька разів. Але це лише версії. Знайти стрілка і з'ясувати його мотиви повинна поліція.