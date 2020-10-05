В Україні COVID-19 за добу вбив 33 людини [ Редактировать ]
Маємо оновлену інформацію щодо поширення COVID-19 Україні. За минулу добу підтверджено 3.771 нове інфікування. 33 людини померли від ускладнень.
За останні п'ять днів рівень захворюваності зріс в усіх областях. Найвищі показники - на Львівщині та Харківщині - понад 20 тисяч заражень у кожній. Найменше зареєстрованих випадків на Кіровоградщині.
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