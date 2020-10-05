Художник з Кропивницького присвятив мурал князю Святославу [ Редактировать ]
Мурал до Дня військової частини кіборгів. Такий незвичний презент подарував столичний художник - військовим у Кропивницькому. Відтепер стіну будівлі, що на території третього окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго, прикрашатиме зображення самого князя з військом та з автентичним мечем у руках.
На муралі вислів "Якщо меч надто важкий - стань сильнішим". Стіну художник розписував три дні, витратив тридцять літрів фарби та сорок аерозольних балончиків. Зараз митець працює ще над одним муралом, його планує презентувати до Дня Захисника України.
Андрій Пальваль, автор муралу:
Я запропонував таку тематику, яка в принципі ніде не висвітлювалась не тільки в Кропивницькому, а ніде в Україні, захотілося розповісти історію про небесного покровителя частини і той праобраз війська спеціального призначення, який був на той час у дев'ятому сторіччі, праобраз в принципі на якій рівняються і досі.
Сергій Францішкевич, заступник командира Кропивницького третього окремого полку спецпризначення ім. князя Святослава Хороброго:
Це потрібно, це необхідно, воно підтримує, воно надихає, наповнює, хлопці цікавляться, а хто там поруч, які історичні передумови, тобто вони цікавляться вже історією. Бо хлопці не очікували, що у нас на території частини, просто на стіні може з'явитися такий мурал, і вони сприймають його і естетично, і сприймають змістовно.
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