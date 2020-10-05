Унаслідок лісових пожеж у Каліфорнії вогонь охопив понад півтора мільйона гектарів лісових угідь. Площа займання більш ніж удвічі перевищує рекорд 2018 року тоді вигоріли близько семисот тисяч гектарів.

Нині на місцях працюють тисячі рятувальників. Для гасіння полум'я залучили й техніку. Та через сильний вітер і суху погоду узяти під контроль осередки вогню поки що не вдається.

В Каліфорнії унаслідок пожеж уже загинули 30 людей, зруйновані майже вісім із половиною тисяч будинків.