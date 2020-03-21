Заражение коронавирусом: как узнать, пересекались вы с больным или нет? [ Редактировать ]
Массачусетский технологический институт (MIT) создал новое приложение, которое теоретически может сказать вам, если вы пересекались с кем-то, у кого есть коронавирус, официально известный как COVID-19.
Об этом пишет digitaltrends.com.
Оно называется Private Kit: Safe Paths и представляет собой бесплатное приложение с открытым исходным кодом, которое обменивается данными о местоположении между телефонами людей, чтобы сообщить им, вступили ли они в контакт с кем-то, у кого есть коронавирус.
Суть работы приложения такова: больные коронавирусом делятся информацией о том, где они были в последнее время и где теоретически могли кого-нибудь заразить. Если вы тоже посещали эту локацию, Private Kit: Safe Paths даст вам знать.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом COVID-19.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве. Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение.
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